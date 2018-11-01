2018-11-01T20:11:12+03:00
Спорт

Будет овертайм: Крылья Советов и Краснодар в Кубке России не определили победителя в основное время

Болельщиков ждёт дополнительное время
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Эта игра важная для «Крыльев»Эта игра важная для «Крыльев»Фото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре идёт матч «Крылья Советов» — «Краснодар». В основное время победителя не определили, будет овертайм. Первый тайм закончился с нулевым счётом, во втором счёт открыл Александр Соболев, но уже к концу тайма Классон помешал самарцам напрямую выйти в следующий этап Кубка. Пока счёт 1:1. Самарских болельщиков на осенней холодрыге ждут два дополнительных тайма.

Команды не так давно уже встречались в Самаре. Случилось это 24 сентября в рамках 8 тура Российской Премьер-лиги. Тогда «быки» были значительно сильнее самарцев, накидав в воротах хозяев три безответных мяча. Дублем отметился Ари, еще один мяч забил Сулейманов. Однако ноябрьский кубковый матч – это уже совсем другая игра.

Прямая трансляция с матча по ссылке.

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