Распространяется на весь «пакет»: Роскосмос назвал причину аварии при запуске «Союза-ФГ»

СЕГОДНЯ 20:40 2018-11-01T20:41:20+03:00

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Госкомиссия определила причины аварии, которая произошла при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

— Пуск завершился аварией ракеты-носителя из-за нештатного отделения одного из боковых блоков (блок «Д»), ударившего носовой частью центральный блок (блок «А») в районе бака горючего, что привело к его разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации ракеты космического назначения, — сообщил председатель аварийной комиссии, заместитель генерального директора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов.

Отделение произошло из-за того, что не открылась крышка сопла увода бака окислителя блока «Д». Был деформирован шток датчика контакта разделения. Эту ошибку допустили при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Как объяснили в Роскосмосе, причина аварии — эксплуатационная. Она распространяется на весь «пакет».

С системой аварийного спасения транспортного пилотируемого корабля все было нормально, она сработала без отклонений. Экипаж действовал в соответствии с требованиями бортовой инструкции и указаниями Центра управления полетами».

В Роскосмосе разработают комплекс мероприятий, которые не допустят повторения аварийной ситуации Даты запусков ракета-носителей Типа «Союз» по программе Международной космической станции уже определены. 16 ноября 2018 года состоится запуск РН «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10», а 3 декабря 2018 года будет осуществлен пуск ТПК «Союз МС-11». Экипаж ТПК «Союз МС-09» — Александр Герст (ESA), Сергей Прокопьев (Роскосмос) и Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) — вернется на Землю 20 декабря 2018 года.