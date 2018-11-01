Не вышли из овертайма: "Крылья" в Самаре проиграли "Краснодару" в Кубке Россия с минимальным отрывом

СЕГОДНЯ 20:45 2018-11-01T20:52:40+03:00

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Поражением закончился для "Крыльев Советов" домашний матч с "Краснодаром" в Кубке России 1 ноября 2018 года. Самарцы забили первыми: на 54 минуте отличился Александр Соболев. Однако праздновать победу было рано: на 76 минуте Виктор Классон сравнял счет и игра ушла в овертайм.

- В первом тайме игра была острая, однако безрезультативная. На 20 минуте из-за спорного офсайда была сорвана атака "быков", футболисты возмущались, - передает с места событий корреспондент "КП-Самара".

В овертайме "Крылья" старались порадовать домашней победой болельщиков, но на 111 минуте мяч залетел в ворота Сергея Рыжикова. Гол записал себе на счет Иван Игнатьев. Игра закончилась со счетом 1:2. "Краснодар" увозит победу из Самары и продолжает борьбу за "Кубок России". Команда Миодрага Божовича сыграет в Уфе в 13 туре РПЛ.