2018-11-01T20:52:40+03:00
Спорт

Не вышли из овертайма: "Крылья" в Самаре проиграли "Краснодару" в Кубке Россия с минимальным отрывом

Самарцы забили первыми, но не смогли дожать соперника
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поражением закончился для "Крыльев Советов" домашний матч с "Краснодаром" в Кубке России 1 ноября 2018 года. Самарцы забили первыми: на 54 минуте отличился Александр Соболев. Однако праздновать победу было рано: на 76 минуте Виктор Классон сравнял счет и игра ушла в овертайм.

- В первом тайме игра была острая, однако безрезультативная. На 20 минуте из-за спорного офсайда была сорвана атака "быков", футболисты возмущались, - передает с места событий корреспондент "КП-Самара".

В овертайме "Крылья" старались порадовать домашней победой болельщиков, но на 111 минуте мяч залетел в ворота Сергея Рыжикова. Гол записал себе на счет Иван Игнатьев. Игра закончилась со счетом 1:2. "Краснодар" увозит победу из Самары и продолжает борьбу за "Кубок России". Команда Миодрага Божовича сыграет в Уфе в 13 туре РПЛ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Незаслуженное поражение»: главный тренер «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от игры
Распространяется на весь «пакет»: Роскосмос назвал причину аварии при запуске «Союза-ФГ»
Будет овертайм: Крылья Советов и Краснодар в Кубке России не определили победителя в основное время
По факту нападения на самарскую телезвезду возбудили уголовное дело
Азаров пригрозил заменить в минстрое всех чиновников, если их результативность не повысится
На новом колесе обозрения в парке Гагарина появились кабинки
Фрунзенский мост в Самаре планируют запустить в следующем году
В Самаре возле театра оперы и балета разрешат парковаться до полуночи
В Самарской области мужчина облил женщину бензином и поджег ее
Парню, который сжег троих детей в селе Лозовка, дали пожизненный срок
В Самаре запустили дополнительный рейс автобуса № 61
В Самаре начал курсировать новый регулярный трамвай № 14
Житель Отрадного получил условный срок за экстремистские посты
В Самаре трое адвокатов пойдут под суд за посредничество во взяточничестве
«Жители готовы перекрыть улицу»: появилось обращение к Дмитрию Азарову по поводу отмены маршруток №210
Самарская область закупила 41 новый школьный автобус
Тольяттинец решил успокоить раскричавшуюся во сне сожительницу и задушил ее
Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера LADA XRAY Cross
В Самаре «Лада Приора» протаранила световую опору: пострадала 5-летняя девочка