2018-11-01T22:08:32+03:00
Спорт

«Незаслуженное поражение»: главный тренер «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от игры

«Крылья» проиграли «Краснодару» со счётом 1:2
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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По мнению тренера, команда потерпела обидное поражениеПо мнению тренера, команда потерпела обидное поражение
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1 ноября на стадионе «Самара Арена» прошёл матч 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России «Крылья Советов»-«Краснодар». Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей. После матча на стадионе прошла пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.

— Это был второй матч, который мы незаслуженно проигрываем, — поделился впечатлениями от игры тренер. — Сегодня у нас было много хороших моментов, но мы забили всего один мяч. Должны были больше. Потом мы пропустили и уступили. Мне жалко игроков. Они сражались, но незаслуженно проиграли.

Следующую игру «Крылья» проведут в Уфе в 13-ли туре РПЛ.

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