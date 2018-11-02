"Обе машины в хлам": в Самаре Porsche вылетел на тротуар после столкновения с Peugeot

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-02T08:12:40+03:00

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В ночь на пятницу, 2 ноября, в Самаре произошло жесткое ДТП. На пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой столкнулись Peugeot и Porsche Cayenne. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Удар был такой силы, что обе машины оказались разбиты буквально в хлам, а части от них разлетелись по дороге. Кроме того, Porsche после столкновения протаранил пешеходное ограждение и вылетел на тротуар.

- Я ехал на зеленый, и тут в меня на полном ходу влетел Porsche. Я думаю, он точно шел со скоростью более 80 км/ч, - рассказал водитель Peugeot.

Porsche после столкновения с Peugeot вылетел с дороги на тротуарФото: Instagram.com

По словам мужчины, в результате случившегося он получил перелом ключицы и ушиб ноги. Его увезли в больницу. Что касается второго водителя, то информации о том, пострадал ли он, пока нет. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.