2018-11-02T08:12:40+03:00
Происшествия

"Обе машины в хлам": в Самаре Porsche вылетел на тротуар после столкновения с Peugeot

В аварии есть пострадавшие
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП Самара Тольятти + областьФото: ДТП Самара Тольятти + областьФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 2 ноября, в Самаре произошло жесткое ДТП. На пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой столкнулись Peugeot и Porsche Cayenne. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Фото: Данил Леонтьев Фото: vk.com

Фото: Данил ЛеонтьевФото: vk.com

Удар был такой силы, что обе машины оказались разбиты буквально в хлам, а части от них разлетелись по дороге. Кроме того, Porsche после столкновения протаранил пешеходное ограждение и вылетел на тротуар.

Фото: ДТП Самара Фото: vk.com

Фото: ДТП СамараФото: vk.com

- Я ехал на зеленый, и тут в меня на полном ходу влетел Porsche. Я думаю, он точно шел со скоростью более 80 км/ч, - рассказал водитель Peugeot.

Porsche после столкновения с Peugeot вылетел с дороги на тротуар Фото: Instagram.com

Porsche после столкновения с Peugeot вылетел с дороги на тротуарФото: Instagram.com

По словам мужчины, в результате случившегося он получил перелом ключицы и ушиб ноги. Его увезли в больницу. Что касается второго водителя, то информации о том, пострадал ли он, пока нет. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24