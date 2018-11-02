В Самаре задержали нападавшего на школьниц разбойника

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-02T08:36:25+03:00

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Недавно в полицию Кировского района Самары начали поступать заявления о разбойном нападении на школьниц. Два преступления с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентской.

В первом случае злоумышленник напал на пятиклассницу. К девочке, которая около 17:00 проходила мимо одного из домов, подошел мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему сотовый телефон. Испугавшись, школьница выполнила требования разбойника.

Другой случай произошел неподалеку от первого места преступления. Только теперь жертвой злоумышленника уже стала семиклассница. Он зашел вместе со школьницей в подъезд и потребовал отдать все ценности. Однако девочка закричала и спугнула тем самым грабителя. Мужчина сбежал.

Обе школьницы описали полицейским нападавшего, после чего они приступили к его поискам. Опросили свидетелей и проверили места возможного сбыта похищенного телефона. Спустя некоторое время правоохранителям удалось установить личность предполагаемого преступника и задержать его. Им оказался безработный 33-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и вымогательство.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенный телефон он выкинул, потому что тот оказался заблокирован. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.