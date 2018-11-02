Жители Самары выбрали, кому установить памятник в сквере у синагоги

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-02T09:08:21+03:00

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Администрация Самарского района опубликовала результаты голосования по выбору исторической личности, которую стоит увековечить в виде памятника в сквере на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Большинство участников опроса выбрали вариант "Пиня Гофман". За него проголосовали 44% самарцев.

На втором месте оказался вариант "Никому". Он набрал 29% голосов. 19% опрошенных хотели бы, чтобы в сквере у синагоги установили памятник герою Советского Союза, летчику-асу Сергею Коновалову, и только 7% горожан проголосовали за кандидатуру самарского кинодокументалиста и драматурга Бориса Свойского.

Напомним, что сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой обновили в этом году в рамках программы "Комфортная городская среда". Завершить благоустройство сквера было решено установкой памятника известному в Самаре человеку. Сначала горожане выбрали городского сумасшедшего Пиню Гофмана, но потом власти засомневались и решили провести новое голосование. И в этом опросе Пиня Гофман уверенно обошел своих "конкурентов".