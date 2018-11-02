2018-11-02T09:55:37+03:00
Общество

Бизнесмен из Сызрани получил благодарность от президента РФ за вклад в проект «Кортеж»

Фирма предпринимателя изготавливала детали для правительственных автомобилей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СызраниФото: администрация Сызрани
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Президент РФ Владимир Путин подписал благодарность директору сызранского ООО «Мобиль» Виктору Крупене, сообщает пресс-служба администрации Сызрани.

Глава государства отметил большой вклад предпринимателя в реализацию проекта «Единая модульная платформа», известной также как проект «Кортеж». В его рамках был создан широкий модельный ряд отечественных автомобилей представительского класса. Теперь эти машины можно встретить в кремлевских кортежах.

Известно, что компания сызранского бизнесмена изготавливала детали для правительственных автомобилей «Кортеж». Информация о том, какую именно продукцию производили в Самарской области, не разглашается.

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