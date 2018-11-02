Глава Самары Елена Лапушкина вошла в регполитсовет «Единой России»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-02T10:54:56+03:00

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В самарском отделении партии «Единая Россия» произошли кадровые изменения. Региональный политический совет партии покинули семь членов, в том числе бывший министр здравоохранения Геннадий Гридасов и замминистра социально-демографической и семейной политики Галина Андриянова. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

- Ротация членов регполитсовета - регламентированная процедура. Она не означает оценку работы партийца,- отметила секретарь самарского отделения партии Екатерина Кузьмичева.

Вместо ушедших из регполитсовета членов были предложены следующие кандидатуры: глава Самары Елена Лапушкина, руководитель аппарата губдумы Людмила Дурова, руководитель секретариата фракции «Единой России» в губдуме Елена Жаркова, глава Челно-Вершинского района Валерий Князькин, директор по развитию ООО «СКС» Самары Максим Кануев, гендиректор ООО «Автодоринжиниринг» г.о. Сызрань Денис Кравчук, председатель думы Тольятти Николай Остудин, ректор Самарской государственной сельхоз академии Александр Петров, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн и проректор по организационной и воспитательной работе Самарского университета государственного управления «МИР» Павел Чумак.

Избрание новых кандидатов велось с помощью тайного голосования. Все кандидаты были утверждены большинством голосов.