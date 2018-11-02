Появилось видео с аварией самарской ракеты «Союз-ФГ» 11 октября

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-02T11:16:33+03:00

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Госкомиссия по определению причин аварии, произошедшей 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10», огласила результаты своей проверки и предоставило видео с моментом ЧП.

По данным комиссии, пуск ракеты-носителя завершился аварией из-за нештатного отделения одного из боковых блоков - блок «Д». Он ударил носовой частью центральный блок - блок «А» - в районе бака горючего. Все это привело к его разгерметизации и потере стабилизации ракеты.

- Причина нештатного разделения – неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии ракеты-носителя носит эксплуатационный характер, - рассказали представители Роскосмоса.

Ведомство планирует возобновить пуски ракет-носителей типа «Союз» в ноябре 2018 года. Так, ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» должен состояться 16 ноября. А уже 3 декабря будет запущен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11».