2018-11-02T11:16:33+03:00
Общество

Появилось видео с аварией самарской ракеты «Союз-ФГ» 11 октября

Роскосмос раскрыл причины ЧП, произошедшего при запуске ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
11 октября при запуске ракеты-носителя "Союз" произошло ЧП, экипажу корабля пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане11 октября при запуске ракеты-носителя "Союз" произошло ЧП, экипажу корабля пришлось совершить аварийную посадку в КазахстанеФото: сайт Роскосмоса.
Изменить размер текста:

Госкомиссия по определению причин аварии, произошедшей 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10», огласила результаты своей проверки и предоставило видео с моментом ЧП.

По данным комиссии, пуск ракеты-носителя завершился аварией из-за нештатного отделения одного из боковых блоков - блок «Д». Он ударил носовой частью центральный блок - блок «А» - в районе бака горючего. Все это привело к его разгерметизации и потере стабилизации ракеты.

- Причина нештатного разделения – неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии ракеты-носителя носит эксплуатационный характер, - рассказали представители Роскосмоса.

Ведомство планирует возобновить пуски ракет-носителей типа «Союз» в ноябре 2018 года. Так, ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» должен состояться 16 ноября. А уже 3 декабря будет запущен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11».

Видео аварии на ракетоносителе "Союз" при запуске 11 октября.11.10.2018 Пуск завершился аварией РН из-за нештатного отделения одного из боковых блоков (блок Д ), ударившего носовой частью центральный блок (блок А ) в районе бака горючего, что привело к его разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации ракеты космического назначения. Причина нештатного разделения неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока Д из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 45 ), допущенной при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии РН носит эксплуатационный характер и распространяется на задел собранных в пакет РН типа Союз .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре до конца года введут льготный проезд в трамвае S5
Дмитрий Азаров предложил общественникам решить вопрос по отмене маршруток №210 и №1к с мэром Самары
В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки
В Самаре следователь-взяточник не смог оспорить приговор суда
Труп пропавшего самарского пенсионера нашли в Волге с ранами на шее и груди
Экскурсии отменяются: в Самаре на «Даче со слонами» прорвало трубы
В Тольятти подросток катал по парковке подругу и протаранил столб
В Самаре в день проведения Парада Памяти не будут продавать алкоголь
Убийца лидера ОПС «Законовские» сдался с повинной после 14 лет бегства
Свадьба футболу не помеха: стадион «Самара Арена» принял первых молодоженов
Главу градостроительства Самары наказали за выдачу документов в обход мэра
В Самарской области продолжается экономический рост
Возле стадиона «Самара Арена» откроется ярмарка
В Сызрани мужчина выращивал марихуану и хранил у себя дома килограммы конопли на продажу
Глава Самары Елена Лапушкина вошла в регполитсовет «Единой России»
В Самаре 7 ноября перекроют дороги возле площади Куйбышева
Бизнесмен из Сызрани получил благодарность от президента РФ за вклад в проект «Кортеж»
На самарских дорогах могут появиться весы для большегрузов
Жители Самары выбрали, кому установить памятник в сквере у синагоги
В Самаре задержали нападавшего на школьниц разбойника
"Обе машины в хлам": в Самаре Porsche вылетел на тротуар после столкновения с Peugeot
Мини-футбол: самарское «Динамо» разгромило участника Лиги чемпионов ФК «Сибиряк» 12:2