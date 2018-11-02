Появилось видео с аварией самарской ракеты «Союз-ФГ» 11 октября
Госкомиссия по определению причин аварии, произошедшей 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10», огласила результаты своей проверки и предоставило видео с моментом ЧП.
По данным комиссии, пуск ракеты-носителя завершился аварией из-за нештатного отделения одного из боковых блоков - блок «Д». Он ударил носовой частью центральный блок - блок «А» - в районе бака горючего. Все это привело к его разгерметизации и потере стабилизации ракеты.
- Причина нештатного разделения – неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии ракеты-носителя носит эксплуатационный характер, - рассказали представители Роскосмоса.
Ведомство планирует возобновить пуски ракет-носителей типа «Союз» в ноябре 2018 года. Так, ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» должен состояться 16 ноября. А уже 3 декабря будет запущен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11».
Видео аварии на ракетоносителе "Союз" при запуске 11 октября.11.10.2018 Пуск завершился аварией РН из-за нештатного отделения одного из боковых блоков (блок Д ), ударившего носовой частью центральный блок (блок А ) в районе бака горючего, что привело к его разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации ракеты космического назначения. Причина нештатного разделения неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока Д из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 45 ), допущенной при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии РН носит эксплуатационный характер и распространяется на задел собранных в пакет РН типа Союз .