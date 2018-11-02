2018-11-02T11:15:14+03:00
Происшествия

В Сызрани мужчина выращивал марихуану и хранил у себя дома килограммы конопли на продажу

Наркоторговца разоблачили сотрудники регионального Управления ФСБ
Михаил ГОРЮНОВ
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Дома наркотики подозреваемый хранил в уже готовом видеДома наркотики подозреваемый хранил в уже готовом виде
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Накануне, 31 октября, сотрудники УФСБ Самарской области задержали 41-летнего жителя Сызрани. Мужчина попался с поличным, когда пытался продать марихуану.

- В ходе оперативной работы было установлено, что в своем частном домовладении на улице Рекордной подозреваемый выращивал и хранил марихуану. Потом он ее продавал, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник, знакомый с ситуацией.

На приусадебном участке злоумышленника обнаружен 21 куст специально выращенной травы, в жилых и подсобных помещениях - 5,8 кг "готовой продукции" и фасовочные материалы.

Собранные силовиками доказательства и сведения по делу сейчас переданы в отдел полиции Сызрани. Уже там будут принимать решение о возбуждении уголовного дела и дальнейших действий по нему.

Кусты незаконного растения злоумышленник выращивал на своем приусадебном участке

Кусты незаконного растения злоумышленник выращивал на своем приусадебном участке

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