2018-11-02T11:32:38+03:00
Общество

Возле стадиона «Самара Арена» откроется ярмарка

Она будет работать каждый день с 8:00 до 19:00
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ярмарку откроют на территории "Агропарка"Ярмарку откроют на территории "Агропарка"Фото: Twitter.com
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В субботу, 3 ноября, в Кировском районе Самары откроется новая ярмарка. Она будет работать ежедневно с 8:00 до 19:00 на территории «Агропарка» по адресу: 16 км Московского шоссе, улица Дальняя. Разместится ярмарка в терминалах A и D. Об этом сообщает администрация Кировского района.

Напомним, что «Агропарк» открылся в Самаре в начале сентября. Он включает в себя розничный рынок, торгово-складской комплекс, два кроссдока и парковку на 1200 мест. Добраться до «Агропарка» можно на новом трамвае № 14, который запустили в четверг, 1 ноября, по маршруту «Барбошина поляна — стадион «Самара Арена».

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