В Самарской области продолжается экономический рост

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-02T11:45:41+03:00

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Социально-экономическую ситуацию в Самарской области в 2018 году можно охарактеризовать как достаточно стабильную. Об этой оценке стало известно на расширенном заседании правительства Самарской области.

Снижение основных показателей, которое наблюдалось на протяжении последних лет, остановлено и регион перешел в зону экономического роста. Благодаря этому достигнут минимальный за последние годы уровень безработицы. Реальные заработная плата и доходы населения, демонстрируют рост на протяжении всего года.

В январе-сентябре индекс промышленного производства в обработке составил 103,5%. Наибольший вклад в рост производства обрабатывающих отраслей принадлежит автомобилестроению, химии, пищевой промышленности.

- В 2018 году экономический рост в Самарской области наблюдался, прежде всего, в автомобилестроении, - приводит данные Юрий Жичкин, руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития и инвестиций региона. - АВТОВАЗ представил несколько новых моделей и спрос на них растет. Автомобильная отрасль в регионе растет большими темпами, чем в среднем по России. Вторым драйвером роста стала химическая промышленность. Это экспортно-ориентированные предприятие, в которые вкладываются серьезные инвестиции. Растет и пищевая промышленность — на это повлияло повышение платежеспособного спроса населения. В 2018 году наблюдалась тенденция роста реальных доходов граждан в Самарской области. По нашему прогнозу, она продолжится и в 2019 году.

С 2017 года в регионе успешно реализуется приоритетная региональная программа «Повышение производительности труда», которая теперь является частью соответствующего Национального проекта. В настоящее время в программу входят 20 предприятий. Перед Самарской областью стоит амбициозная задача по вовлечению в программу более 200 крупных и средних предприятий приоритетных отраслей. В результате в целом за 2019-2021 годы рост производства в регионе составит 108,9%.

- Мы уделили большое внимание вопросам стратегического планирования, разработке стратегий развития всех муниципалитетов, корректировке стратегии Самарской области, исходя из тех целей и задач, которые определены президентом, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Мы ставим перед собой амбициозные задачи и должны выходить на лидирующие позиции. Тем более, инвестиции текущего года закладывают серьезные основы, прочный фундамент на годы вперед.

Развитие промышленности в современных условиях невозможно без внедрения инноваций. Сейчас Самарская область в Рейтинге инновационных регионов России устойчиво занимает позиции в группе «сильных» инноваторов, входит в первую десятку.

Так, внедрение разработок Самарского государственного технического университета позволяет увеличить дебет скважин и обеспечивает дополнительный объем продукции порядка 1,5 млрд. рублей в год, в разработках заинтересованы зарубежные компании. Разработки Самарского университета «Дифракционный объектив» и «Сверхкомпактный гиперспектрометр» признаны в текущем году одной из десяти «Технологий, которые изменят мир».

- И губернатор, и правительство, и губернская дума уделяют большое внимание высшей школе, - заявил ректор СамГТУ Дмитрий Быков. - Мы сейчас отрабатываем технологии междисциплинарных проектов, например, студент может учиться в другом университете, а работать над проектом у нас, на нашей материально-технической базе. Это дает возможность открыть дорогу к творчеству, дать возможность развиваться талантам и то единственный путь к инновационной экономике. И такой потенциал у наших вузов есть. И губернатор с нами согласен и поддерживает предложения, которые вузовское сообщество выдвигает, и это находит отражение в бюджете.