2018-11-02T12:01:28+03:00
Общество

Главу градостроительства Самары наказали за выдачу документов в обход мэра

Сергей Дорошенко нарушил порядок выдачи разрешений на использование земли
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре сотрудники прокуратуры проверили работу департамента градостроительства. Проверка показала, что глава ведомства Сергей Дорошенко нарушал порядок выдачи предпринимателям разрешения на использование земельный участков.

- Чиновник выдавал предпринимателям разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления этих участков и установления сервитута (право ограниченного пользования чужого земельного участка), - рассказали сотрудники надзорного ведомства.

Согласно административному регламенту, данное разрешение должно выдаваться главой Самары в виде постановления. Однако, как утверждают представители ООО «Аликам-Эко» и ООО «Кольцо», от которых и поступили жалобы, выдачей разрешений занимался Сергей Дорошенко. В итоге компании до сих пор не получили необходимые документы на использование запрашиваемых земельных участков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, в отношении главы департамента градостроительства было возбуждено административное дело по статье «Нарушение должностным лицом порядка предоставления государственной услуги, повлекшее непредоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю либо предоставление этой услуги с нарушением установленных сроков». За данное нарушение Сергею Дорошенко назначили штраф в 3 тысячи рублей.

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