Свадьба футболу не помеха: стадион «Самара Арена» принял первых молодоженов

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-02T12:31:14+03:00

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Стадион «Самара Арена» осваивает новую специализацию. Теперь там проходят не только футбольные матчи, но и свадебные фотосессии.

Первооткрывателями стали давние поклонники самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий и Валентина. В четверг, 1 ноября, молодые люди сочетались браком и решили запечатлеть один из самых важных и счастливых моментов в жизни в стенах «Самара Арены».

Молодожены сфотографировались с волком Забивакой перед стадионом

- Молодожёны не первый год являются активными футбольными болельщиками. Возможно, именно это увлечение настолько сблизило молодых людей, что они решили связать свои судьбы вместе, - рассказали представители ФГУП «Спорт-Ин».

Теперь свадебный альбом новобрачных пополнится фотографиями с символом ЧМ-2018 — волком Забивакой и снимками, где пара стоит на футбольном поле или сидит на скамейке запасных.