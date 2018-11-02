2018-11-02T12:31:14+03:00
Общество

Свадьба футболу не помеха: стадион «Самара Арена» принял первых молодоженов

Поклонники «Крыльев Советов» устроили свадебную фотосессию на спортобъекте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ФГУП "Спорт-Ин"Фото: ФГУП "Спорт-Ин"
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Стадион «Самара Арена» осваивает новую специализацию. Теперь там проходят не только футбольные матчи, но и свадебные фотосессии.

Первооткрывателями стали давние поклонники самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий и Валентина. В четверг, 1 ноября, молодые люди сочетались браком и решили запечатлеть один из самых важных и счастливых моментов в жизни в стенах «Самара Арены».

Молодожены сфотографировались с волком Забивакой перед стадионом

Молодожены сфотографировались с волком Забивакой перед стадионом

- Молодожёны не первый год являются активными футбольными болельщиками. Возможно, именно это увлечение настолько сблизило молодых людей, что они решили связать свои судьбы вместе, - рассказали представители ФГУП «Спорт-Ин».

Теперь свадебный альбом новобрачных пополнится фотографиями с символом ЧМ-2018 — волком Забивакой и снимками, где пара стоит на футбольном поле или сидит на скамейке запасных.

Дмитрий и Валентина стали первой парой, которая может похвастаться свадебными фотографиями с "Самара Арены"

Дмитрий и Валентина стали первой парой, которая может похвастаться свадебными фотографиями с "Самара Арены"

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