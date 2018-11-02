2018-11-02T13:27:40+03:00
Общество

В Самаре в день проведения Парада Памяти не будут продавать алкоголь

Спиртное нельзя будет купить в центре города с 10 до 22 часов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Алкоголь не будут продавать из-за проведения Парада Памяти на площади КуйбышеваАлкоголь не будут продавать из-за проведения Парада Памяти на площади КуйбышеваФото: Архив "КП"
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В следующую среду, 7 ноября, в Самаре будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения введут из-за проведения на площади имени В.В. Куйбышева Парада Памяти, посвященного военному параду 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Алкоголь не будут продавать с 10:00 до 22:00 в границах следующих улиц:

- Вилоновская от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, нечетная сторона – дома с № 13 по № 21, четная сторона – дома с № 10 по № 26;

- Галактионовская от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, нечетная сторона – дома с № 97 по № 145, четная сторона – дома с № 100 по № 102а;

- Красноармейская от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской, нечетная сторона – дома с № 17 по № 41а, четная сторона – дома с № 12 по № 30;

- Чапаевская от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, нечетная сторона – дома с № 177 по № 181, четная сторона – дома с № 176 по № 210.

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