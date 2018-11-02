2018-11-02T13:53:36+03:00
Происшествия

В Тольятти подросток катал по парковке подругу и протаранил столб

Молодые люди в отличие от легковушки серьезно не пострадали
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 1 ноября, около 00:55 на Южном шоссе в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083, не имея водительских прав, катался вместе со своей подругой по парковке у торгового центра. Когда он ехал со стороны Южного шоссе в направлении Обводного шоссе, на его пути «внезапно» появился столб. Уйти от встречи со столбом подросток не смог и протаранил его.

В результате случившегося молодой человек и его 17-летняя пассажирка получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. Медики оказали подросткам необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители проводят по факту происшествия проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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