2018-11-02T14:55:05+03:00
Происшествия

В Самаре следователь-взяточник не смог оспорить приговор суда

Правоохранитель за 400 тысяч рублей обещал не привлекать к ответственности подозреваемого в преступлении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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В законную силу вступил приговор следователю по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области Виталию Кузьменко и двоим жителям Самары. Мужчин признали виновными в покушении на получении взятки и посредничество во взяточничестве.

Сотрудники ФСБ задержали следователя с поличным 9 ноября 2017 года. В тот день двое самарцев передали ему в рамках оперативного эксперимента 400 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы следователь не привлекал к ответственности человека, который проходил по уголовному делу, находящемуся у него производстве.

В конце июля прошлого года Советский районный суд Самары приговорил правоохранителя к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в 1,2 млн рублей, а двум его подельникам - 2,5 года лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей каждому.

Теперь уже бывший следователь попытался оспорить решение суда, однако Самарский областной суд оставил его без изменений.

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