СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-02T16:14:30+03:00

В Самаре отменили 210 маршрутки, но пассажиры против

Об этом в прямом эфире радио "Комсомольская правда-Самара" рассказал самарский правозащитник и житель микрорайона Крутые Ключи Юрий Николаев.

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Самарцы продолжают бороться за транспортную доступность Красноглинского района. После отмены с 29 октября двух коммерческих маршуртов №210 и №1к многим местным жителям приходится добираться до другого конца города с пересадками, что выходит в два раза дороже. Кроме того, дольше приходится стоять на остановках общественного транспорта.

Дополнительные автобусы на муниципальном маршруте №1 проблему не решают. Сейчас Красноглинский район Самары обслуживают 44 автобуса. По словам самарского правозащитника и житель микрорайона Крутые Ключи Юрия Николаева, для населения в 80 тысяч человек этого количества недостаточно.

Дмитрий Азаров предложил общественникам решить вопрос по отмене маршруток №210 и №1к с мэром Самары 00:00 00:00

Он также отметил, что к проблеме подключился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Сегодня со мной на связь вышел наш губернатор и предложил встретится с главой Самары Еленой Лапушкиной, чтобы мы обсудили эту проблему и к какому-то решению пришли, - рассказал Юрий Николаев в эфире радио "КП-Самара" (98.2FM).

Юрий Николаев добавил, что в ближайшие дни с ним свяжутся из администрации Самары и назначат дату встречи. Возможно это будет разговор тет-а-тет. Но правозащитник считает, что эффективна будет и встреча главы города с населением.

- Нас может прийти и триста человек, условно говоря. Ведь с дольщиками в большом количестве встречаются власти, почему с нами не могут. Думаю это возможно, - считает Юрий Николаев.

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