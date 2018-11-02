В Самаре до конца года введут льготный проезд в трамвае S5

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-02T15:38:16+03:00

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В трамваях S5, которые курсируют до стадиона «Самара Арена» в дни футбольных матчей, введут льготный проезд. Сделать это планируется до конца 2018 года. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщили в департаменте транспорта Самары.

- До конца года трамвай S5 планируется перевести на льготный проезд, то есть в нем начнут принимать транспортные карты, - отметили представители ведомства.

Напомним, что жители Самары уже неоднократно жаловались на то, что в трамваях до «Самара Арены» нельзя воспользоваться проездными, а также на то, что не действуют льготы на перевозку детей в возрасте до 7 лет. Информацию о том, что в трамваях S5 введут льготный проезд, чиновники озвучили еще в сентябре, но более конкретные сроки озвучили только сейчас.