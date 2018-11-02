2018-11-02T16:22:20+03:00
Общество

Вдоль Красноглинского шоссе в Самаре в 2019 году обустроят тротуары

А освещение на дороге включат в декабре этого года
Татьяна ПОПОВА
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Во время ремонта Красноглинского шоссе под землей нашли старый мостВо время ремонта Красноглинского шоссе под землей нашли старый мостФото: Яндекс. Карты
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Жители Красноглинского района Самары пожаловались властям региона, что на отремонтированном Красноглинском шоссе в некоторых местах до сих пор не включили освещение. Иногда людям приходится идти по неосвещенным переходам и проезжей части. В министерстве транспорта Самарской области заявили, что о проблеме слышали и что в декабре освещение вдоль дороги появится.

- При ремонте Красноглинского шоссе проходило сразу несколько проектов, - объясняет министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. – Первый проект – «Безопасные и качественные дороги». Однако в процессе ремонта напротив ресторана «Три оленя» подрядчик обнаружил под землей старый мост. Чтобы его убрать, части моста и бетонный мусор, заброшенный еще 30 лет назад, пришлось разрабатывать еще один проект. Сейчас этот участок дороги восстановлен и забетонирован. Позднее при ремонте пришлось разработать еще один проект, по которому вдоль дороги появилось шумовое ограждение. Осталось освещение. Как только ССК проведет электричество к фонарям, а это произойдет в декабре, освещение появится.

Кроме того, вдоль Красноглинского шоссе обещают построить тротуары. В минтрансе отметили, что Красноглинское шоссе – федеральная магистраль, возле таких редко строят тротуары. Однако Красноглинское шоссе находится в черте города, поэтому тротуары решили построить. Их будет два, и они появятся летом будущего года.

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