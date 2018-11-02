Мужчина замерз насмерть в заброшенном кинотеатре в Сызрани

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-02T15:58:45+03:00

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Фото: из личного архива

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку

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Вечером 30 октября в заброшенном здании бывшего кинотеатра в Сызрани, недалеко от улицы Крупской, был обнаружен труп мужчины. Личность его сразу установить не удалось.

- Незнакомец был одет в пиджак, красно-синюю олимпийку и темные джинсы. Внешних признаков насилия на человеке зафиксировано не было. На вид мужчине лет 55, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Назначили ряд экспертиз и это дало плоды в течение нескольких дней.

Погибшим оказался 66-летний местный житель. Скончался пенсионер в результате общего переохлаждения организма.

Сейчас правоохранители продолжают проводить проверку по факту происшествия.