Мужчина замерз насмерть в заброшенном кинотеатре в Сызрани
Вечером 30 октября в заброшенном здании бывшего кинотеатра в Сызрани, недалеко от улицы Крупской, был обнаружен труп мужчины. Личность его сразу установить не удалось.
- Незнакомец был одет в пиджак, красно-синюю олимпийку и темные джинсы. Внешних признаков насилия на человеке зафиксировано не было. На вид мужчине лет 55, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Назначили ряд экспертиз и это дало плоды в течение нескольких дней.
Погибшим оказался 66-летний местный житель. Скончался пенсионер в результате общего переохлаждения организма.
Сейчас правоохранители продолжают проводить проверку по факту происшествия.