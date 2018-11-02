В Самарской области водитель ВАЗа погиб, не заметив при развороте фуру

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-02T16:02:09+03:00

После удара легковушка вылетела с дороги в кювет

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В четверг, 1 ноября, в 4:10 на 72 км 250 м трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Красноармейском районе произошла авария со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 52-летний водитель фуры «Вольво» с полуприцепом, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Самары, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140 под управлением 49-летнего мужчины.

Легковушка вылетела с дороги после столкновения с фурой

- Водитель отечественного автомобиля разворачивался с правой обочины по ходу движения большегруза. После удара он вылетел с дороги в левый кювет, - рассказали правоохранители.

В результате случившегося водитель «четырнадцатой» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.