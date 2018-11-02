2018-11-02T16:20:11+03:00
Происшествия

В Самаре автобус с детьми попал в ДТП с BMW

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель автобуса не перестроился для поворота направо и спровоцировал ДТПВодитель автобуса не перестроился для поворота направо и спровоцировал ДТПФото: Архив "КП"
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В пятницу, 2 ноября, примерно в 14:20 в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля BMW и автобуса, который перевозил детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 57-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по улице Крупской со стороны улицы Максима Горького, в районе дома № 20 по улице Водников решил повернуть направо, но не занял крайнюю полосу. Из-за этого он столкнулся с автомобилем BMW под управлением 31-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате случившегося оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, в аварии никто не пострадал.

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