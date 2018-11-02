Около клуба "Заря" в Самаре нашли человеческий череп

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-02T16:51:43+03:00

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося

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В минувший вторник, 30 октября, страшная находка была обнаружена в Советском районе областной столицы. На улице 9 мая примерно в три часа дня местные жители наткнулись на череп человека.

- Череп нашли на газоне с торца здания клуба "Заря". На место выезжали следователи и полицейские. Провели осмотр, ничего другого не попалось, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Личность "владельца" останков пока не установлена. По предварительным подсчетам экспертов, смерть неизвестного наступила более 5 лет назад.

Сейчас назначено судебно-медицинское исследование. Правоохранители выясняют, как череп оказался по вышеуказанному адресу и выясняют все остальные обстоятельства случившегося. По факту происшествия стражи порядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.