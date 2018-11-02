В Самаре аптеку могут наказать за вымышленное слово в рекламе

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-02T16:59:39+03:00

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В Самаре сотрудники Федеральной антимонопольной службы возбудили дело на крупную сеть аптек. Поводом этому послужила рекламная конструкция с изображением девушки в медицинском халате и надписью: «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».

Сотрудники ведомства не нашли слово «провизорро» в толковых словарях и посчитали, что аптека нарушила закон о рекламе. Согласно закону, в рекламе необходимо обязательно использоватать государственный язык РФ. Кроме того, ФАС не понравилось, что аптека использовала в своей рекламе образ медицинского работника. Закон о рекламе запрещает подобные изображения, если они не применяются в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены или в рекламе, потребителями которых являются только медицинские и фармацевтические работники. За подобные нарушения владельцам сети аптек может грозить штраф.