2018-11-02T16:59:39+03:00
Общество

В Самаре аптеку могут наказать за вымышленное слово в рекламе

Сотрудники ФАС считают, что аптека нарушила закон о рекламе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудника ФАС не понравилось слово "провизорро" в рекламе аптекиСотрудника ФАС не понравилось слово "провизорро" в рекламе аптекиФото: Архив "КП"
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В Самаре сотрудники Федеральной антимонопольной службы возбудили дело на крупную сеть аптек. Поводом этому послужила рекламная конструкция с изображением девушки в медицинском халате и надписью: «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».

Сотрудники ведомства не нашли слово «провизорро» в толковых словарях и посчитали, что аптека нарушила закон о рекламе. Согласно закону, в рекламе необходимо обязательно использоватать государственный язык РФ. Кроме того, ФАС не понравилось, что аптека использовала в своей рекламе образ медицинского работника. Закон о рекламе запрещает подобные изображения, если они не применяются в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены или в рекламе, потребителями которых являются только медицинские и фармацевтические работники. За подобные нарушения владельцам сети аптек может грозить штраф.

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