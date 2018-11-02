Дед Мороз из Великого Устюга поздравит жителей Самарской области с наступающим Новым годом 22 декабря

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-02T18:10:25+03:00

В этот день он зажжет главную городскую елку в Тольятти

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В Самарской области началась подготовка к новогодним праздникам. В магазинах уже появились елочные игрушки и гирлянды, а муниципальные власти готовят программу зимних мероприятий. В их числе и встреча главного Деда Мороза страны из Великого Устюга.

Уже известно, что он откроет череду новогодних гуляний в Тольятти 22 декабря, об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

В этот день главный новогодний волшебник страны поздравит тольяттинцев с наступающим праздником и зажжет главную городскую елку.

- С 15:00 будет дан старт городской праздничной программе "Зажигаем Ёлку с Российским Дедом Морозом" с многочисленными конкурсами, подарками и призами. Новогодняя ночь во всех районах города пройдет под слоганом "Чудесного нового года". - сообщают на сайте мэрии Тольятти.

Для того, чтобы проникнуться новогодним настроениям жителям Автограда не обязательно будет присутствовать на площадях районов. В этом году его будут создавать прямо в общественном транспорте. Такова новая задумка местных властей - социальный проект "Чудо-маршрут с Дедом Морозом и Снегурочкой". В течении четырех предпраздничных дней и на Рождество известные новогодние персонажи будут веселить тольяттинцев в 12 маршрутах общественного транспорта:

18 декабря

ОП "УСК "Олимп" - ОП "Телецентр" - маршрут № 2 (9-10мин.)

ОП "Телецентр" - ОП "ПХ" - маршрут № 73 (25-30 мин.)

ОП "Парк-Хаус" - ОП "Больница ТМО-2" - маршрут № 13 (15-18 мин.)

9 декабря

ОП "Горсад" - ОП "Громовой" - маршрут № 40 (10-15 мин.)

ОП "Ул. Громовой" - ОП "Горсад" - троллейбус маршрут № 7 (16-18 мин.)

20 декабря

ОП "Парк Комсомольского района - ОП "Детский мир" (ул. Ленина) маршрут № 131

(20-23 мин.)

ОП "Детский мир" - ОП "Мадагаскар" - маршрут № 127 (15-20 мин.)

ОП "Мадагаскар" - ОП "Олимп" - маршрут № 20 (25-30 мин.)

7 января

ОП "ТЦ Вертикаль" - ОП "ул. Карбышева" - маршрут № 40 (25-27 мин.)

ОП "Ул. Карбышева" - ОП "Парк-Хаус" - маршрут № 124 (17-20 мин.)

ОП "Парк-Хаус - ОП "Заводская" - маршрут № 73 (14-20 мин.)

ОП "Заводская" - ОП "ТЦ "Русь-на-Волге"- троллейбусный маршрут № 14.