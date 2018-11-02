2018-11-02T21:07:20+03:00
Общество

В Самаре ради берегоукрепления вскрыли могилу Алабина?

Об этом в соцсетях сообщил депутат самарской губдумы Михаил Матвеев
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил о варварском вскрытии могилы Петра Алабина.

- Вскрыта могила Алабина, сообщили мне, приехал на место, действительно. Ради берегоукрепления. И из любопытства? Безумие! - написал депутат в своем Твиттере.

Самарские архитекторы и градозащитники, пока не берутся комментировать известие, отмечают, что сначала надо увидеть все своими глазами.

- Надо понять, что там за берегоукрепление. Возможно речь идет об укреплении склона, так как монастырь, где находится могила построен террасами, - предполагает самарский градозащитник и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов.

Напомним, могила Петра Алабина, известного политического деятеля, самарского городского головы (1884 — 1891 г.г.) находится на территории Иверского женского монастыря на Волжском проспекте.

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