Страшный пожар в доме на улице Фрунзе тушили больше двух часов

СЕГОДНЯ 21:56 2018-11-02T21:56:42+03:00

Погорельцы этой ночью разъехались по родственникам

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В Самаре потушили пожар в доме №59 на улице Фрунзе. Огонь полыхал в нем больше двух часов.

По данным управления МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19 часов 19 минут. Когда приехали пожарные, пламя вот-вот могло перекинуться на соседние жилые дома.

Пожару было присвоен повышенный второй класс опасности. Огонь охватил 150 квадратных метров площади двухэтажного многоквартирного дома.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, из горящего здания было эвакуировано 30 человек, трое из них дети.

- К тушению пожара, по повышенному рангу сложности, привлекались дежурные пожарно-спасательные подразделения в составе 52 человек личного состава и 24 единицы спец техники, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Пожар был локализован в 21 час 3 минуты. Полностью справится с огнем пожарным удалось в 21 час 40 минут.

В ближайшее время специалисты будут выяснять причину пожара и устанавливать причиненный огнем ущерб.

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