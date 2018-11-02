Тольяттинская «Лада» обыграла ХК «Ермак» с разгромным счетом — 5:0

2 Нояб. 22:42 2018-11-02T22:42:44+03:00

Четыре шайбы были забиты в последнем периоде

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В пятницу, 2 ноября, в матче ВХЛ – Кубка Шелкового пути «Лада» на своем льду встретилась с «Ермаком» из Ангарска.

С первых минут гости начали на тольяттинском льду активную игру, но это им не помогло. Первый период завершился ничьей.

Счет открыл в конце второго периода лучший бомбардир Лиги Александр Тимирев - 1:0.

Самым результативным для тольяттинцев стал третий период. В самом его начале Вячеслав Андрющенко и Станислав Чистов забросили в ворота гостей сразу две шайбы - 3:0.

В середине периода Александр Тимирев оформил дубль. Реализованное большинство — 4:0 не стало для ХК «Лада» пределов в этой игре.

На предпоследней минуте финальный аккорд в матче поставил Зият Пайгин, для которого этот матч за «Ладу» оказался дебютом. В результате матч завершился с разгромным счетом — 5:0 в пользу тольяттинской «Лады».

- Ребят – с победой. Мы очень долго раскачивались и раскачались только к третьему периоду. Хорошо отыграл Александр Скрынник, хорошо, что сыграли «на ноль». Спасибо нашим болельщикам, которые приходят на арену и поддерживают нас, - сказал после матча на пресс-конференции тренеров наставник ХК «Лада» Анатолий Емелин.

Следующий матч тольяттинцы проведут также дома на «Лада-Арене». 4 ноября они встретятся с ХК «Сокол».