2018-11-02T23:16:53+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» взяла реванш у «Локомотива» в Кубке России

Три недели назад соперники уже встречались в рамках Суперлиги
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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В пятницу, 2 ноября, в Новосибирске новокуйбышевская «Нова» встретилась с метным волейбольным клубом «Локомотив». Три недели назад соперники уже сходились в матче Суперлиги. Тогда победа осталась за железнодорожниками. В этот раз «Нова» отыгралась.

Она уверено взяла первый сет – 25:22. Вторая партия также осталась за волжанами. В третьем сете «Локомотив» усилил натиск и какое-то время лидировал, но и «Нова» не собиралась сдавать позиции и выиграла сет со счетом 25:23. Итог встречи — 3:0 в пользу волжан.

Самым результативным игроком в составе «Новы» стал Романас Шкулявичус, на его счету 18 очков.

- Мы учли все ошибки, которые допустили в матче с «Локомотивом» в первом туре Суперлиги. И сделали правильные выводы. У нас получилось на этот раз превзойти соперника практически во всех компонентах. Возможно, новосибирцы недооценили важность этого матча. Поздравляю свою команду и всех, кто за нас болел, с победой, - резюмировал победу волжан главный тренер ВК «Нова» Константин Брянский.

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