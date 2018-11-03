Самарское «Динамо» проиграло «Сибиряку» во втором матче 6 тура чемпионата России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-03T07:26:57+03:00

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Самарское «Динамо» не смогло повторить успех первого матча 6 тура чемпионата России по мини-футболу и проиграло новосибирскому «Сибиряку». Встреча, которая проходила 2 ноября в «МТЛ Арене» завершилась со счетом 1:3.

Счет в матче открыли хозяева. Уже на первой минуте комбинацию «Динамо» точным ударов завершил Артур Мелконян. После забитого мяча самарцы продолжали давить, но сибиряки поймали хозяев на контратаке. Счет сравнял Сергей Покотыло.

Исход матча решился на последних минутах. Все тот же Покотыло оформил дубль, а окончательную точку во встрече подвел Жоан, который отправил мяч в пустые ворота «Динамо».

Напомним, первая встреча этих команд в рамках 6 тура чемпионата страны завершилась разгромной победой хозяев 12:2.

- Это уже второй тур подряд, когда мы побеждаем в первом матче и проигрываем во втором. По какой причине наши футболисты выходят на вторую игру не мотивированными на победу, будем разбираться, - подвел итог игры главный тренер самарцев Максим Горбунов.