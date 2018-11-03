2018-11-03T07:26:05+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и возглавили Суперлигу

Матч в Краснодаре закончился со счетом 34:23 в пользу тольяттинок
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК "Кубань"Фото: ГК "Кубань"
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По-настоящему боевым вышел матч двух лидеров чемпионата России по гандболу среди женских команд. В пятницу, 2 ноября, в Краснодаре тольяттинская «Лада» обыграла местную «Кубань» 34:32.

Больше всех в составе гостей забила гандболистка сборной России Дарья Дмитриева, на счету которой 10 голов. Она же и стала лучшим игроком встречи в составе «Лады», сообщает пресс-служба команды.

После победы над «Кубанью» «Лада» возглавила турнирную таблицу женской Суперлиги. В активе тольяттинок восемь побед в девяти матчах. Краснодарская команда опустилась на второе место, на третьем – действующий чемпион Суперлиги «Ростов-Дон».

Следующий матч «Лада» проведет на выезде в Майкопе 4 ноября против клуба АГУ-«Адыиф».

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