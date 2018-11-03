В Самаре в День народного единства перекроют дороги у набережной

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-03T08:01:56+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, в центре Самары в честь Дня народного единства пройдет общественная акция «Мы – едины». В связи с этим в этот день будет закрыт проезд по нескольким улицам, сообщает администрация города.

Так, с 02:00 до 16:00 нельзя бует проехать по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до Студенческого переулка. А с 08:00 до 16:00 - по улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской, по Вилоновской от Максима Горького до Куйбышева, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Студенческого переулка, по Волжскому проспекту от Маяковского до Лесной, по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой. Кроме того, на этих же участках улиц с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября запретят остановку и стоянку транспорта.

Ограничения затронут и движение общественного транспорта. С 2:00 до 16:00 4 ноября автобусы № 11, 61, 247 и 261 будут курсировать по скорректированной схеме:

- автобусы №№ 61, 247, 261 в направлении центра города будут ездить по улицам Ново-Садовая, Полевая, Молодогвардейская, Вилоновская, Чапаевская, Красноармейская, Куйбышева и далее по своим маршрутам; в обратном направлении – по улицам Куйбышева, Красноармейская, Чапаевская, Вилоновская, Молодогвардейская, Полевая, Ленина, Ново-Садовая и далее по своим маршрутам;

- автобус № 11 в направлении Губернского рынка будет ходить по улицам Льва Толстого, Самарская, Венцека, Максима Горького и далее по своему маршруту; в направлении станции метро «Алабинская» - по улицам Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерская, Куйбышева, Венцека, Самарская, Льва Толстого и далее по своему маршруту.

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