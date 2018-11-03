В Самарской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-03T08:50:15+03:00

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В ночь на субботу, 3 ноября, в селе Старый Буян Красноярского района произошел пожар. Там на улице Полевой загорелся частный дом.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 3:50. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 3 единицы техники. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 70 квадратных метров. Потушить возгорание пожарным удалось в 4:36. К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. При проведении аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили в доме тела троих детей в возрасте от 2,4 до 8 лет.

Как сообщили в СУ СК по Самарской области, по факту гибели детей проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следственно-криминалистическая группа и руководство следственного управления. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.