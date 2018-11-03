Отказался дать сигарету: в Самаре студента избили и ограбили на остановке

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-03T09:16:44+03:00

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Недавно на остановке общественного транспорта, расположенной в районе улицы Петлевой в Самаре, произошла потасовка. Закончилась она "поражением" 19-летнего студента одного из местных вузов. Молодому человеку даже понадобилась помощь медиков.

Все началось с того, что к студенту, стоящему возле остановки, подошел незнакомый молодой человек и попросил дать сигарету. Однако он ответил отказом. Между парнями завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В ходе потасовки незнакомец отобрал у студента золотую цепочку и сбежал.

Полицейские смогли установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний местный житель, который нигде не работает и ранее судим не был. Стражи порядка установили его местонахождение и задержали. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В настоящее время ведется следствие.