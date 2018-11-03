Ученики самарской школы имели доступ к сайтам о наркотиках и экстремизме
В Самаре прокуроры нашли нарушения в школе № 176. Как оказалось, ее ученики имели доступ к запрещенным сайтам. В частности, они могли просматривать интернет-страницы, где размещалась информация о том, как сделать наркотики из подручных средств, заходить в онлайн-магазины по продаже наркотиков и скачивать экстремистскую литературу.
Все это является нарушением законодательства РФ. В связи с этим сотрудники надзорного ведомства потребовали ограничить школьникам доступ к опасным сайтам. Прокуроры направили в адрес директора школы представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В результате одного сотрудника учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.
- Школа заключила договор на контент-фильтрацию сети интернет. Доступ учеников к запрещенным сайтам был ограничен, - рассказали в прокуратуре Советского района Самары.