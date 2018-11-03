2018-11-03T10:58:47+03:00
Происшествия

Пожар в селе Старый Буян: появились фото сгоревшего дома, где погибли трое детей

Пожар, начавшийся ночью 3 ноября в частном доме в селе Старый Буян, унес жизни троих маленьких детей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Следователи опубликовали фотографии с места пожара, который унес жизни троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.

Напомним, все случилось в ночь на субботу, 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярском районе. Около 3:50 там на улице Полевой загорелся частный дом. Пожарные быстро приехали на место происшествия. На тушение огня у них ушло примерно 50 минут. В ходе обследования дома они нашли троих детей. К сожалению, они погибли.

Из-за пожара в доме рухнула крыша

Из-за пожара в доме рухнула крыша

Судя по фотографиям, кирпично-деревянный дом выгорел полностью. Кое-где развалилась кирпичная кладка, крыши больше нет - она рухнула во время пожара. Повсюду валяются различные обломки, вещи.

Огонь практически полностью уничтожил частный дом

Огонь практически полностью уничтожил частный дом

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить, из-за чего начался пожар, где в это время находились родители детей и почему малышей не удалось спасти. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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