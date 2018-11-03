Пожар в селе Старый Буян: появились фото сгоревшего дома, где погибли трое детей

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-03T10:58:47+03:00

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Следователи опубликовали фотографии с места пожара, который унес жизни троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.

Напомним, все случилось в ночь на субботу, 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярском районе. Около 3:50 там на улице Полевой загорелся частный дом. Пожарные быстро приехали на место происшествия. На тушение огня у них ушло примерно 50 минут. В ходе обследования дома они нашли троих детей. К сожалению, они погибли.

Из-за пожара в доме рухнула крыша

Судя по фотографиям, кирпично-деревянный дом выгорел полностью. Кое-где развалилась кирпичная кладка, крыши больше нет - она рухнула во время пожара. Повсюду валяются различные обломки, вещи.

Огонь практически полностью уничтожил частный дом

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить, из-за чего начался пожар, где в это время находились родители детей и почему малышей не удалось спасти. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.