В Самаре полицейские задержали две группы школьников-угонщиков

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-03T12:33:30+03:00

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В Самаре правоохранители задержали две группы подростков-автоугонщиков, которые "промышляли" в Кировском районе. Злоумышленниками оказались школьники в возрасте 13-14 лет.

Первый случай произошел 9 октября в районе остановки «Кинотеатр «Октябрь». Там молодые люди угнали с парковки автомобиль «Лада Гранта». По словам подростков, накануне они гуляли в парке. У одного из них оказались ключи от чужой машины, которые он якобы нашел. Парень рассказал, что даже знает, где находится машина, которую можно завести этими ключами. Молодые люди открыли авто, но завести его не смогли. На следующий день они вернулись к машине с парнем, который умел управлять транспортом, но не имел водительских прав. На этот раз молодые люди завели авто и поехали кататься. В одном из дворов на улице Каховской подростки столкнулись с патрульной машиной и попытались скрыться от полицейских. Они заехали в соседний двор, бросили машину и разбежались. Однако некоторых из юных угонщиков правоохранителям все-таки удалось задержать на месте.

Второй случай произошел в ночь на 10 октября во дворе дома на улице Путейской. Здесь внимание уже другой группы молодых людей привлекла серебристая «семерка». Подростки захотели покататься на ней. У машины оказалась открыта одна из дверей, поэтому молодые люди легко проникли в нее. Кататься они поехали в поселок Чкалова, однако заезд их быстро закончился в кювете, поскольку водитель был пьян. Подростки не смогли вытащить авто из кювета и бросили его там.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, полицейские нашли всех подростков-автоугонщиков. Они возбудили в отношении молодых людей уголовные дела. Теперь любителей покататься на чужих авто ждет суд.