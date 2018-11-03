В Самарской области мужчина порезал нового знакомого, обидевшись на подозрения в краже шапки

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-03T13:29:53+03:00

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На днях в одну из больниц был доставлен 31-летний житель поселка Осинки с ножевым ранением. Об этом в полицию сообщили медики.

Прибышие на место происшествия полицейские выяснили, что мужчина приехал к своему знакомому в гости. Вскоре туда пришел еще один мужчина. Все вместе они устроили небольшое застолье. Потом новый знакомый пригласил собутыльников уже к себе в гости.

Через некоторое время потерпевший решил пойти к своему товарищу ночевать, но хозяин дома начал уговаривать его остаться. Однако мужчина был тверд в своих намерениях и начал одеваться. В какой-то момент он понял, что его шапка пропала. Он спросил нового знакомого, не воровал ли он ее, на что тот очень разозлился. Хозяин жилища выхватил из кармана нож и ударил им своего обидчика в живот, а затем в плечо. После этого пострадавший все-таки ушел к своему товарищу. Там он обработал раны и лег спать, а утром отправился к брату в Самару. Именно родственник вызвал ему скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, злоумышленником оказался 49-летний мужчина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время ведется следствие.