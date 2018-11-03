Вторая «сухая» победа подряд: волейбольная «Нова» уверенно обыграла «Ярославич»

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-03T14:28:17+03:00

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В субботу, 3 ноября, в Новосибирске прошел второй матч полуфинального этапа Кубка России по волейболу. Новокуйбышевская «Нова» встречалась там с «Ярославичем» из Ярославля. Волейболисты из Самарской области оказались сильнее противника и всухую обыграли его со счетом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба «Новы».

В первой партии наши волейболисты обошли ярославцев со счетом 16:25. Во второй партии игроки «Ярославича» заставили болельщиков «Новы» немного понервничать, практически сравняв счет. Однако волжане все-таки опередили соперника на 3 очка, завершив партию со счетом 22:25. В завершающей партии волейболисты «Новы» также не позволили ярославцам вырваться вперед - 19:25. В итоге матч завершился победой «Новы». Это уже вторая подряд «сухая» победа для команды.

Решающий матч ждет игроков «Новы» в воскресенье, 4 ноября. Им предстоит сыграть с питерским «Зенитом», который сейчас является лидером турнирной таблицы.