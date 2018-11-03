2018-11-03T15:13:46+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» обыграла «Уралмаш» в матче Суперлиги

Победа досталась самарцам нелегко
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В субботу, 3 ноября, в МТЛ Арена прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. Местная команда «Самара» принимала на своем поле дебютанта турнира «Уралмаш» из Екатеринбурга.

Самарцы с самого начала матча хорошо проявили себя. Первый период они закончили с отрывом в семь очков - 27:20. Однако во втором периоде хозяева поля немного сдали, позволив гостям вырваться вперед - 13:18. Несмотря на это на большой перерыв команды уходили со счетом 40:38 в пользу самарцев.

Третий период завершился равным счетом - 13:13. В последнем периоде баскетболисты «Самары» все-таки смогли «дожать» соперника и обойти его со счетом 16:14. В итоге этот непростой матч завершился победой самарцев со счетом 69:65. Сейчас самарская команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

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