Символом единства Самарской области стало сердце с кардиограммой в виде достопримечательностей

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-03T15:43:13+03:00

Победителем конкурса "КП-Самара", организованного при поддержке правительства региона, стала дизайнер и фэшн-стилист Марина Ефремова

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В Самаре появился собственный символ народного единства губернии. Завтра его смогут увидеть на экранах на празднике Дня народного единства все гости набережной. Автором символа стала победительница конкурса, который при поддержке Правительства Самарской области организовала "Комсомольская правда - Самара".

- Всего на конкурс пришло более 30 работ, многие из них могли бы смело претендовать на главынй символ Самарской области. В основном участники использовали в своих работах идею объединения ряда элементов очертаниями в форме сердца. Нам в редакции понравилась работа с голубем, который как бы обнимает главные символы Самары, - рассказали в редакции "КП-Самара".

Победительницей конкурса стала Марина Ефремова, выпускница Самарского областного колледжа культуры и искусств, дизайнер, фэшн-стилист. Она нарисовала эмблему единства в виде сердца, которое бьется в ритме самых заметных достопримечательностей города.

- . Ассоциативный образ любимого города раскрывается в изображении самых ярких достопримечательностей, а те, в свою очередь, соединяются пульсом. Складывается образ активного ритма города, где образуется эмоциональная невидимая нить между городом и его жителями, - рассказала Марина.

Победительница получит награду во время празднования Дня народного единства на набережной из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подарком за логотип станет iPad.

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