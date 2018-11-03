В Сызрани преподавателя вуза поймали на взятке от студента

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-03T16:04:55+03:00

Преподавателю предстоит ответить в суде за взятку в 16,5 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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Преподаватель сызранского филиала Самарского государственного технического университета стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от студента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 23 мая этого года доцент кафедры технологии машиностроения филиала самарского вуза в Сызрани получил взятку в 16,5 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель должен был внести в зачетную книжку студента информацию о том, что тот якобы сдал экзамен по дисциплине, которую он ведет.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Преподавателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, либо штраф в размере от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.