2018-11-03T16:04:55+03:00
Происшествия

В Сызрани преподавателя вуза поймали на взятке от студента

Преподавать за 16,5 тысяч обещал проставить студенту экзамен
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Преподавателю предстоит ответить в суде за взятку в 16,5 тысяч рублейПреподавателю предстоит ответить в суде за взятку в 16,5 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Преподаватель сызранского филиала Самарского государственного технического университета стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от студента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 23 мая этого года доцент кафедры технологии машиностроения филиала самарского вуза в Сызрани получил взятку в 16,5 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель должен был внести в зачетную книжку студента информацию о том, что тот якобы сдал экзамен по дисциплине, которую он ведет.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Преподавателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, либо штраф в размере от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спас кортеж президента ценой жизни: в Самаре установят мемориальную доску Валерию Бартеневу
В Самаре на Московском шоссе Porsche опрокинул на бок "буханку"
Самарцы вновь выступили против пенсионной реформы на встрече с депутатом Михаилом Матвеевым
Символом единства Самарской области стало сердце с кардиограммой в виде достопримечательностей
Баскетбольная «Самара» обыграла «Уралмаш» в матче Суперлиги
Вторая «сухая» победа подряд: волейбольная «Нова» уверенно обыграла «Ярославич»
В Самарской области мужчина порезал нового знакомого, обидевшись на подозрения в краже шапки
В Самаре полицейские задержали две группы школьников-угонщиков
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
В Самарской области "Гранта" на полном ходу залетела под фуру
Пожар в селе Старый Буян: появились фото сгоревшего дома, где погибли трое детей
В Самарскую область вновь нагрянут мокрый снег и дожди
Ученики самарской школы имели доступ к сайтам о наркотиках и экстремизме
Отказался дать сигарету: в Самаре студента избили и ограбили на остановке
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли трое детей
В 2019 году на дороги Самары «уложат» 1 млрд рублей