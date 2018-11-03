Спас кортеж президента ценой жизни: в Самаре установят мемориальную доску Валерию Бартеневу

СЕГОДНЯ 18:04 2018-11-03T18:04:50+03:00

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В Самаре собираются увековечить память Валерия Бартенева и Ивана Булкина, которые погибли при исполнении служебного долга. В их честь в областной столице установят мемориальные доски. Об этом сообщает пресс-служба думы Самары.

Об Иване Булкине известно то, что он был поэтом, работником завода имени Масленникова и разведчиком. Он принимал участие в Великой Отечественной войне. Погиб Иван Булкин в 1943 году, защищая Ставрополь. Он был посмертно награжден орденом Красного знамени и представлен к званию Героя Советского Союза. Мемориальную доску Ивану Булкину установят на здании, к которому он причастен.

Самарец Иван Булкин погиб в 1943 году, защищая Ставрополь

Еще один самарец, о котором предлагается увековечить память, это прапорщик Валерий Бартенев. Долгое время о нем знали только сотрудники ФСБ. В конце августа 2000 года, когда президент РФ Владимир Путин находился в Самарской области, Валерий Бартенев обеспечивал безопасность передвижения его кортежа. В какой-то момент навстречу кортежу выехал легковой автомобиль. Лобовое столкновение было неминуемо, но Валерий Бартенев выехал на своей машине наперерез автомобилю. Он принял удар на себя, а затем опрокинулся в кювет. От полученных травм прапорщик скончался на месте. За этот самоотверженный поступок Валерия Бартенева посмертно наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Мемориальную доску Бартеневу решено установить на здании ПТУ, в котором он учился. Сейчас это Самарский многопрофильный техникум на улице Гагарина, 36.

Памятные доски планируется установить 20 декабря 2018 года - в день празднования 100-летия органов госбезопасности. На эти цели пойдут внебюджетные средства.