Пожар в селе Старый Буян: следователи возбудили дело из-за смерти троих детей

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-03T18:31:04+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей во время пожара в частном доме в селе Старый Буян Красноярского района.

Напомним, ЧП произошло в ночь на субботу, 3 ноября, на улице Полевой. Трое мальчиков двух с половиной и шести лет находились в доме одни. Когда начался пожар, старший ребенок попытался вывести братьев на улицу, но не смог - дверь оказалась закрыта на замок. Их тела пожарные нашли неподалеку от входа. Как выяснили следователи, дети проживали вместе со своей матерью, но в эту злополучную ночь, той дома не оказалось. Также у женщины есть старшая дочь, но в тот момент она находилась у родственников в Самаре.

- По факту произошедшего третьим отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Назначена пожаро-техническая экспертиза. Выясняются все обстоятельства происшествия, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде - Самара", семья, в доме которой произошел пожар, полтора года назад уже попадала в огненную западню. Тогда женщина и четверо ее детей жили в Самаре на улице Никитинской на 8 этаже. В доме произошел пожар. Старших детей на улицу вывела родственница женщины, а младшего она выносила сама. Из-за дыма женщина не могла выбраться наружу, и тут ей на помощь пришел пожарный, потом он стал крестным близнецов. В этот раз спасти малышей сотрудникам МЧС, к сожалению, не удалось.

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