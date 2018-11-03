2018-11-03T19:33:17+03:00
Общество

В Самаре на многоэтажке рисуют разноцветного Льва Толстого

Портрет великого русского писателя украсит дом на улице Красноармейской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Фонд капитального ремонтаФото: Фонд капитального ремонта
Изменить размер текста:

Уличные художники занялись украшением еще одного дома в Самаре. На этот раз они рисуют огромное граффити на торце дома № 103 по улице Красноармейской. Это будет портрет великого русского писателя Льва Толстого.

Это граффити необычно тем, что классика рисуют в полигональном стиле, то есть с использованием множества ломанных линий, которые образуют различные многоугольные фигуры. Каждая фигура имеет свой цвет, что придает рисунку объемность. Согласно эскизу граффити, портрет Льва Толстого дополнит его цитата: «Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя».

Отметим, что ранее планировалось разместить изображение писателя на торце многоэтажки на Ново-Садовой. Кроме того, его хотели сделать на черном фоне, однако авторы проекта отказались от этих планов.

Фото: Оксана Гладкова Фото: Twitter.com

Фото: Оксана ГладковаФото: Twitter.com

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погорельцам дома на улице Фрунзе в Самаре выделят временное жилье
Пожар в селе Старый Буян: следователи возбудили дело из-за смерти троих детей
Спас кортеж президента ценой жизни: в Самаре установят мемориальную доску Валерию Бартеневу
В Самаре на Московском шоссе Porsche опрокинул на бок "буханку"
Самарцы вновь выступили против пенсионной реформы на встрече с депутатом Михаилом Матвеевым
В Сызрани преподавателя вуза поймали на взятке от студента
Символом единства Самарской области стало сердце с кардиограммой в виде достопримечательностей
Баскетбольная «Самара» обыграла «Уралмаш» в матче Суперлиги
Вторая «сухая» победа подряд: волейбольная «Нова» уверенно обыграла «Ярославич»
В Самарской области мужчина порезал нового знакомого, обидевшись на подозрения в краже шапки
В Самаре полицейские задержали две группы школьников-угонщиков
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
В Самарской области "Гранта" на полном ходу залетела под фуру
Пожар в селе Старый Буян: появились фото сгоревшего дома, где погибли трое детей
В Самарскую область вновь нагрянут мокрый снег и дожди
Ученики самарской школы имели доступ к сайтам о наркотиках и экстремизме
Отказался дать сигарету: в Самаре студента избили и ограбили на остановке
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли трое детей
В 2019 году на дороги Самары «уложат» 1 млрд рублей