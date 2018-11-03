В Самаре на многоэтажке рисуют разноцветного Льва Толстого
Уличные художники занялись украшением еще одного дома в Самаре. На этот раз они рисуют огромное граффити на торце дома № 103 по улице Красноармейской. Это будет портрет великого русского писателя Льва Толстого.
Это граффити необычно тем, что классика рисуют в полигональном стиле, то есть с использованием множества ломанных линий, которые образуют различные многоугольные фигуры. Каждая фигура имеет свой цвет, что придает рисунку объемность. Согласно эскизу граффити, портрет Льва Толстого дополнит его цитата: «Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя».
Отметим, что ранее планировалось разместить изображение писателя на торце многоэтажки на Ново-Садовой. Кроме того, его хотели сделать на черном фоне, однако авторы проекта отказались от этих планов.
Фото: Оксана ГладковаФото: Twitter.com