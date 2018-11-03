2018-11-03T21:20:24+03:00
Общество

В Самаре пока не определились, кому точно принадлежит вскрытая в Иверском монастыре могила

Однако депутат губдумы Михаил Матвеев уверен, что эта могила принадлежит Петру Алабину
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Владимир ФилипенкоФото: Владимир ФилипенкоФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 2 ноября, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил, что на территории Иверского монастыря кто-то варварски вскрыл могилу общественного и государственного деятеля, самарского городского головы Петра Алабина. По словам парламентария, сделали это ради берегоукрепления.

Сегодня, 3 ноября, врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщил, что могилу, а если точнее склеп, обнаружили в ходе реставрационных работ на территории Иверского монастыря, которые идут с мая этого года. При этом он не берется утверждать, что этот склеп принадлежит семье Петра Алабина.

Предположительно, это часть могильной плиты Фото: Twitter.com

Предположительно, это часть могильной плитыФото: Twitter.com

- Сотрудникам государственного бюджетного учреждения культуры «Наследие» выдано разрешение (открытый лист) на проводение работ по изучению предполагаемого склепа семьи Петра Алабина. Обнаруженные находки переданы для исследования специалистам, - отметил Владимир Филипенко.

В дальнейшем данный склеп планируется включить в реестр объектов культурного наследия.

Предполагаемая могила Петра Алабина Фото: Twitter.com

Предполагаемая могила Петра АлабинаФото: Twitter.com

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Могилы все ближе к озеру": жители Рубежного пожаловались на разрастающееся кладбище
Погорельцам дома на улице Фрунзе в Самаре выделят временное жилье
В Самаре на многоэтажке рисуют разноцветного Льва Толстого
Пожар в селе Старый Буян: следователи возбудили дело из-за смерти троих детей
Спас кортеж президента ценой жизни: в Самаре установят мемориальную доску Валерию Бартеневу
В Самаре на Московском шоссе Porsche опрокинул на бок "буханку"
Самарцы вновь выступили против пенсионной реформы на встрече с депутатом Михаилом Матвеевым
В Сызрани преподавателя вуза поймали на взятке от студента
Символом единства Самарской области стало сердце с кардиограммой в виде достопримечательностей
Баскетбольная «Самара» обыграла «Уралмаш» в матче Суперлиги
Вторая «сухая» победа подряд: волейбольная «Нова» уверенно обыграла «Ярославич»
В Самарской области мужчина порезал нового знакомого, обидевшись на подозрения в краже шапки
В Самаре полицейские задержали две группы школьников-угонщиков
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
В Самарской области "Гранта" на полном ходу залетела под фуру
Пожар в селе Старый Буян: появились фото сгоревшего дома, где погибли трое детей
В Самарскую область вновь нагрянут мокрый снег и дожди
Ученики самарской школы имели доступ к сайтам о наркотиках и экстремизме
Отказался дать сигарету: в Самаре студента избили и ограбили на остановке
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли трое детей
В 2019 году на дороги Самары «уложат» 1 млрд рублей