В Самаре пока не определились, кому точно принадлежит вскрытая в Иверском монастыре могила
Вечером в пятницу, 2 ноября, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил, что на территории Иверского монастыря кто-то варварски вскрыл могилу общественного и государственного деятеля, самарского городского головы Петра Алабина. По словам парламентария, сделали это ради берегоукрепления.
Сегодня, 3 ноября, врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщил, что могилу, а если точнее склеп, обнаружили в ходе реставрационных работ на территории Иверского монастыря, которые идут с мая этого года. При этом он не берется утверждать, что этот склеп принадлежит семье Петра Алабина.
Предположительно, это часть могильной плитыФото: Twitter.com
- Сотрудникам государственного бюджетного учреждения культуры «Наследие» выдано разрешение (открытый лист) на проводение работ по изучению предполагаемого склепа семьи Петра Алабина. Обнаруженные находки переданы для исследования специалистам, - отметил Владимир Филипенко.
В дальнейшем данный склеп планируется включить в реестр объектов культурного наследия.
Предполагаемая могила Петра АлабинаФото: Twitter.com