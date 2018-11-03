В Самаре пока не определились, кому точно принадлежит вскрытая в Иверском монастыре могила

СЕГОДНЯ 21:19 2018-11-03T21:20:24+03:00

Однако депутат губдумы Михаил Матвеев уверен, что эта могила принадлежит Петру Алабину

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Вечером в пятницу, 2 ноября, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил, что на территории Иверского монастыря кто-то варварски вскрыл могилу общественного и государственного деятеля, самарского городского головы Петра Алабина. По словам парламентария, сделали это ради берегоукрепления.

Сегодня, 3 ноября, врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщил, что могилу, а если точнее склеп, обнаружили в ходе реставрационных работ на территории Иверского монастыря, которые идут с мая этого года. При этом он не берется утверждать, что этот склеп принадлежит семье Петра Алабина.

Предположительно, это часть могильной плитыФото: Twitter.com

- Сотрудникам государственного бюджетного учреждения культуры «Наследие» выдано разрешение (открытый лист) на проводение работ по изучению предполагаемого склепа семьи Петра Алабина. Обнаруженные находки переданы для исследования специалистам, - отметил Владимир Филипенко.

В дальнейшем данный склеп планируется включить в реестр объектов культурного наследия.