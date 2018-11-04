Легендарный Олег Тактаров провел тренировку для юных самбистов в Самарской области
Актер и чемпион UFС не только демонстрировал приемы, но и наставлял ребят
Федерации борьбы самбо и дзюдо Сызрани
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В субботу, 3 ноября, в сызранском ФСК «Лидер» юные спортсмены из местной федерации борьбы самбо и дзюдо встретились с легендарным спортсменом и актером Олегом Тактаровом. Об этом сообщают представители спортивной организации.
Самбист и мастер спорта СССР, завоевавший в середине 90-х титул чемпиона UFС, выступая в США под прозвищем «Русский медведь», стал живым примером успеха для нескольких поколений спортсменов. Тактаров поделился с ребятами секретами приемов и пообщался с ними.
Маленькие сызранцы провели в компании со звездой два часа. А две недели назад, для них проводил свой семинар чемпион мира по самбо Иван Васильчук.