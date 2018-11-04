В Самаре обнаружен склеп семьи Петра Алабина

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-04T08:55:37+03:00

И ему могут дать статус объекта культурного наследия

Изменить размер текста: A A

При проведении реставрационных работ на территории Иверского монастыря в Самаре, был обнаружен склеп. Как предполагают ученые, он принадлежит семье Алабиных. Об этом сообщает врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

- В настоящее время сотрудниками ГБУК «Наследие» получено разрешение и проводятся работы по изучению данного склепа, - отметил чиновник в своем Твиттере. - Обнаруженные в ходе работ находки переданы для исследования специалистам.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона собирается включить данный объект в реестр объектов культурного наследия.

Отметим, что на территории монастыря стоит большой памятник Алабину, а сами священнослужители предполагали, что останки Петра Алабина и его жены покоятся именно в Иверском монастыре.